Guanacastecos se vieron sorprendidos por Carmelita

Redacción – A pesar de la notable labor en la fase regular, Minor Díaz sumó un enorme fracaso al mando del Municipal Liberia tras quedar fuera de la final de la categoría de plata y por eso describe lo sucedido como un «golpe muy difícil» para el club pampero.

Liberia no pudo conseguir el boleto a la final contra el Puntarenas FC, luego de quedar fuera contra Carmelita, que silenció el Estadio Edgardo Baltodano Briceño con un global de 4-2 y así generar una enorme desazón en los fanáticos liberianos.

Díaz afirma que detectará los jugadores que se achican en escenarios decisivos y por eso promete cambiar eso, debido que en el proyecto aurinegro se ocupan jugadores que den el do de pecho cuando se necesite sacar la faena.

La exigencia para Liberia es total, debido a la historia de la institución y grandes condiciones con las que trabaja el plantel, por lo que este revés golpea de gran forma a todos los que forman parte de los «Coyotes».

Desde la óptica de Minor Díaz, la eliminación no se da por falta de trabajo del plantel aurinegro, si no que se da porque Dios así lo quería para Liberia.

«Hemos sido honestos y hemos trabajado muchísimo, algo que no le ha faltado a este equipo es trabajo, eso está clarísimo, este equipo ha trabajado horas extras y no perdemos por falta de trabajo, perdemos porque era lo que Dios tenía para nosotros. No era el momento para que Liberia siguiera avanzando en el torneo.

Ha sido muy duro y un golpe muy difícil para nosotros, después de haber sido líderes generales, terminar de primeros y pasar una serie ante Fútbol Consultants difícil y quedar fuera en casa en semifinales ha sido un golpe anímico bastante fuerte para mí como cabeza de grupo y del cuerpo técnico, así que golpeado anímicamente», afirmó Díaz al programa Desde La Banca de Anexión TV.

Este fracaso podría generar salida de jugadores del plantel liberiano en los próximos días, ya que la idea de la directiva es conformar una planilla competitiva para pelear por volver a primera división en la temporada 2022/23.