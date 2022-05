Redacción – El despertar de un gigante, esa es la descripción perfecta para el ascenso a la élite del histórico club inglés, Nottingham Forest, que vuelve a la Barclays Premier League tras 23 años de espera.

Nottingham Forest venció por 0-1 al Huddersfield Town en la final por el ascenso a la máxima categoría inglesa, gracias a un autogol obra de Levi Colwill al minuto 43. Este resultado fue suficiente para iniciar un festejo épico donde se vieron lágrimas y sonrisas.

Esta anotación fue suficiente para ver de regreso al «The Forest» a la división de honor de Inglaterra. Este ascenso del Nottingham es más que especial, debido que no han jugado en la Premier League en este milenio.

Today's attendance at Wembley is 80,019 – thank you for your magnificent support, Reds ❤️#HUD 0-1 #NFFC pic.twitter.com/SDbCFTYTEV

