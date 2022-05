Mascota es muy querida por los fanáticos porteños

Redacción – Ascenso del PFC tras ocho años de espera le ha dibujado una sonrisa a todos los porteños y en medio de esa algarabía, algo ha llamado la atención de los ticos y es el Tiburón Parcero, que con sabor colombiano que anima a los chuchequeros.

Este particular nombre de la mascota lo recibe gracias a su creador, Óscar Ruiz Bernald, un colombiano nativo de Cali que reside en la Perla del Pacífico desde hace 23 años y desde su llegada se enamoró por completo del PFC.

Su pasión por el Puntarenas FC es tanta, que no cobra un solo colón por darle vida a este tiburón tan particular, que fue confeccionado en la misma provincia y que cuenta con tacos de fútbol, una enorme sonrisa y el color característico del club; el naranja.

En día de partido se le ve corriendo el terreno de juego con una bandera animando a los chuchequeros, que aplauden y enloquecen con su mascota, que es muy buscada por los niños fanáticos al PFC, que lo abrazan y le dan amor al tiburón.

Además, de brindar apoyo y dar vida al Tiburón Parcero, don Oscar es comerciante puntarenense, ya que cuenta con un puesto de venta de churchill en el Paseo de los Turistas, que tiene el mismo nombre de la botarga porteña.

Según este colombiano de nacimiento pero porteño por elección, el vende el mejor churchill, debido que si no le gusta no lo paga. Este lema lo ha caracterizado en su negocio que tiene al frente un parque que Ruiz hizo en honor a la institución.

Pero todo no queda ahí, este sudamericano señala que cuando PFC juega a las 11:00 am se dan temperaturas de 38 grados, pero cuando se pone el traje aumenta por lo menos a 45 grados, lo cuál pasa a segundo plano ya que lo hace por amor.

Óscar Ruiz conversó con AMPrensa.com y contó su historia al darle vida a esta mascota, que ha cobrado popularidad en redes sociales tras el ascenso porteño.

«Comencé desde hace más de 15 años con el Tiburón Parcero pero así ya me he metido más de lleno, este traje lo confeccionamos en Puntarenas. El barco estaba hundido y ahorita lo sacamos, no lo vamos a dejar hundir, siempre colaboro al 100% y dando cada día un granito de arena al equipo. Fueron 8 años sufriendo y llorando aunque no lo crean, pero siempre dándole sabor y amor porque Puntarenas siempre llena estadios.

Yo tengo un negocio en el Paseo de los Turistas y es que vendo el mejor Churchill de Costa Rica, si a usted no le gusta no lo paga, donde el Tiburón Parcero. Acá yo hice un parque, todo es naranja y blanco, con llantas y todo, es muy bonito soy envenenado, este equipo se robó mi corazón, aunque soy nativo de Cali, Colombia, donde apoyo al Deportivo Cali, mi amor por el Puntarenas FC es total. Estoy orgulloso de darle vida a la mascota del equipo que se robó mi corazón», afirmó Óscar Ruiz en charla con AMPrensa.com.

Puntarenas FC se une a Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés, como los clubes de la primera división con su propia mascota para animar a los fanáticos.