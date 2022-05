Porteños anhelan con ser un equipo grande del país

Redacción – El presidente del Puntarenas FC, Héctor Trejos, dice que trabajan en mejoras de la gramilla y graderías de la Olla Mágica, con el fin de contar con todo lo necesario para ser protagonistas en la máxima categoría.

PFC logró el ascenso a primera división tras ocho largos de espera, luego de que vencieran con global de 3-0 a Carmelita y así consagrarse como campeón de la segunda división tras ganar los dos torneos cortos de la temporada.

Esa hegemonía y solidez del proyecto chuchequero se debe a la seriedad impuesta por Horacio Esquivel, que recibió la confianza de los hermanos Medina -dueños del club- y de Trejos, quién en su rol como mandamás le dio la parte deportiva al DT.

Sumado a Henry Duarte, que como gerente deportivo era uno de los cercanos de Esquivel. Eso ayudó a que el PFC poco a poco tuviera un orden, que generó que los porteños empezaran a acercarse al club, luego de ocho o 10 años de desesperanza.

Héctor Trejos dice que ya empezaron a trabajar en mejoras del estadio porteño, con el fin de que no les falte nada para poder jugar en primera división, donde le darán prioridad a la base del club que también tiene en sus planes un centro de formación.

«La afición empezó a seguirnos cuando se dieron cuenta que estábamos haciendo las cosas ordenadamente y cuando se dieron cuenta que realmente íbamos con un rumbo muy claro, al inicio nadie creía en nosotros, habían ocho o 10 años de desesperanza y después la gente empezó a creer y ver que el equipo era de verdad, que teníamos un equipo competitivo, ya al final se vio.

La semana pasada empezamos a trabajar y estamos trabajando, eso no se nos ha quedado atrás, sobre la gramilla y sobre la gradería sur ya empezamos a trabajar, no podíamos darnos el lujo de llegar a primera y no tener planes de contingencia o elementos que hacer, estamos trabajando y vamos para primera, vamos a tener todos los elementos del caso para que en primer no nos falte nada para poder jugar.

Vamos a buscar jugadores y ya hemos estado viendo algunos, sobre la base que tenemos vamos a reforzar al equipo, obviamente entre más planes está el Centro de Formación Integral, que lo queremos llevar a cabo y lo queremos realizar para ser un equipo grande en Costa Rica, que es lo que queremos», afirmó Héctor Trejos a TD Más.