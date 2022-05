Redacción – El habilidoso extremo izquierdo costarricense, Ariel Lassiter, se luce con fabuloso doblete en gran victoria de 3-1 del Inter Miami ante el South Georgia Tormenta FC en acción de la fase eliminatoria de 32 equipos en la U.S Open Cup.

Lassiter fue titular en este compromiso realizado en el Lockhart Stadium, casa del Miami que impuso sus condiciones ante este club perteneciente a la USL League One, es decir la tercera división en importancia de Estados Unidos.

Por eso, Inter sacó a relucir su jerarquía como equipo de la MLS y teniendo al nativo del cantón de Turrialba como figura, se adelantaron con el 1-0 al minuto 45, luego de un potente remate en el área de Lassiter que festejó su ¡GOOOL! con la camiseta del Miami.

45' | Ari with his first goal with #InterMiamiCF with a perfect assist from Vassilev🤩 pic.twitter.com/3m5p7MTl1Q

