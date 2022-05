Redacción – El talentoso volante costarricense, Marvin Loría, destaca con brillante anotación en fabulosa goleada de 7-2 del Portland Timbers en acción de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Loría inició el partido en el banquillo de suplentes del Timbers, que enfrentó en su casa al Sporting Kansas City, que fue víctima de un conjunto de Oregón inspirado.

Con goles obra de Bill Tuiloma al minuto 12, un doblete de Sebastián Blanco al 46 y 52, Nathan Fogaca en lo minutos 56 pusieron cifras de 4-0 para el Portland, que vio como Johnny Russell acercó al Kansas City a 4-1 en el marcador al minuto 58.

Pero la felicidad les duró poco, debido que Nathan Fogaca definió de gran forma para poner el 5-1 a la altura del minuto 69. La intensidad e el juego estaba al mil y al minuto 74, el mexicano José Carlos Van Ranking vio la roja para el Portland.

Right on target. 🎯

Loría scores his first of the season. #RCTID pic.twitter.com/vAIjfSbiCt

— Portland Timbers (@TimbersFC) May 15, 2022