Mandatario dice que tiene varias preguntas técnicas antes de tomar una decisión final sobre esta propuesta.

Redacción – Rodrigo Chaves se compromete a manejar con responsabilidad los fondos públicos en medio de noticia trascendida ayer jueves sobre el avance del proyecto que busca se elabore un tren eléctrico de pasajeros en el país.

Propuesta que fue muy impulsada por la pasada administración de Carlos Alvarado, no obstante, ahora existe la incertidumbre de qué ocurrirá con esta idea ante la llega del nuevo presidente.

Dudas que el mandatario intentó disipar ayer jueves al ser consultado sobre el tema, debido a que tan solo unas horas antes el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) compartió una información sobre el avance de esta propuesta.

Institución que dio a conocer que ya un total de ocho empresas internacionales habrían mostrado interés en llevar a cabo este proyecto.

Sin embargo; el ocupante de la silla presidencial deja en claro que esto no quiere decir que su gobierno seguirá adelante con esta idea.

Más bien dice que sobre esta propuesta tiene dudas técnicas muy concretas que le gustaría aclarar tomar una decisión de si avanzar o no con el tren eléctricodurante su administración.

«Yo he sido muy claro en que hay preguntas muy técnicas e importantes que hay que resolver antes de invertir, o gastar, depende de cómo se vea, $1.500 millones y además asumir gastos por la operación de ese tren de montos muy altos».

«Tengo preguntas técnicas específicas y que son vitales, y hasta que esas cosas no se satisfagan con totalidad no vamos a cometer un error de $1.500 millones de una inversión, y de $100 o $150 millones al año, es la responsabilidad de manejar los recursos de los costarricenses que recae no solo sobre el Incofer, si no sobre la Casa Presidencial y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes», declaró Chaves.