Redacción – No hay dudas que Brandon Aguilera no olvidará nunca su cumpleaños número 19, debido que falló un penal en juego decisivo ante Estados Unidos, que generó que La Sel Sub-20 quedara fuera del Mundial de la categoría.

Aguilera soñaba con un juego perfecto ante los norteamericanos en el día de su nuevo aniversario de vida, pero realmente pasó todo lo contrario ya que vivió una pesadilla dentro de la cancha, pero con su número 10 no anduvo fino en la cancha.

El volante ficha de Alajuelense fue uno de los jugadores más activos de la Tricolor, gracias a que siempre peleó al máximo cada balón con el fin de demostrar su calidad, la cuál valió de poco al ver como Paxten Aaronson selló un doblete al 5 y 49.

