Calvo es uno de los referentes de la Tricolor

Redacción – El aguerrido defensor patrio, Francisco Calvo, reconoce que el repechaje con La Sele le llega en el momento de su carrera deportiva, por lo que buscará aprovechar ese gran nivel que tiene para ayudar a la Tricolor a clasificar al Mundial.

Calvo confía en que todo le salga bien en el duelo de vida o muerte ante Nueva Zelanda, donde la Selección Nacional tiene como objetivo salir del Estadio Ahmed Bin Ali con la victoria y el boleto sellado a la Copa del Mundo de la FIFA.

Dentro del cuadro patrio son conscientes de lo que se juegan, por lo que un futbolista como Calvo serán fundamental para sacar la tarea, ya que en el caso del zaguero fue clave en la octagonal disputando 13 de 14 partidos, lo que refleja su relevancia.

Esa constancia en las eliminatorias habla muy bien de Francisco, que a sus 29 años considera el duelo ante los neozelandeses como el encuentro más importante de su carrera, por eso en la selección saben que deben dejar la vida por los colores patrios.

Lea también: Manfred Ugalde convenció con su talento al FC Twente y seguirá un año más en el club

Francisco Calvo reconoció sin temor que está en un gran momento deportivo y por eso cree que el deber de La Sele es sacar la tarea para darle una alegría al país.

«El repechaje con La Sele me llega en el mejor momento de mi carrera, yo me siento en un muy buen momento, valga la redundancia y me siento feliz, con 29 años me siento en óptimas condiciones para hacerle frente a ese partido y para mí también es el partido más importante de mi carrera, creo que todo el plantel y de un país entero, entonces muy ilusionado y con ganas de clasificar al Mundial que es lo que todos queremos», afirmó Francisco Calvo a Deportes Repretel.

Rodrigo Chaves, presidente de la República, declaró asueto de 12:00 mediodía a 2:00 de la tarde en las instituciones públicas del país, con el fin de que los empleados vean el partido de Costa Rica ante los neozelandeses.