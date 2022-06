Timonel fue autocrítico y dijo que sus dirigidos quedaron a deber en ataque.

Redacción – Jeaustin Campos confía en que Saprissa aún puede lucir una mejor cara en la actual instancia de semifinales para así dejar por fuera a La Liga de la final de la segunda ronda.

Objetivo que el timonel morado ve posible, debido a que considera que sus dirigidos aún pueden sacar a relucir un mejor rendimiento dentro del terreno de juego.

Esto con el objetivo de que un mejor desempeño general dentro de la cancha se termine traduciendo en ganar la serie ante su más enconado rival.

Inclusive Campos fue claro en que las falencias del Monstruo este domingo en el Estadio Nacional se dieron principalmente en zona ofensiva.

Área del campo que espera afinar de cara al partido de vuelta que se efectuará el próximo miércoles al ser las 8 p.m. en el Morera Soto.

Reducto que podría estar con un llenazo total de aficionados manudos apoyando a su equipo para acercarse al título 31.

«Yo siento que hoy de repente no mostramos nuestra mejor versión en pequeños detalles, no hicimos un mal partido tampoco, los pequeños detalles creo que nos faltaron un poquito, lo comenté ahora con los muchachos, tal vez, por decirlo de alguna manera, la motora fina en la toma de decisiones en algún momento».

«Cometimos algunos errores de media cancha para arriba, no sostuvimos bien la pelota, sobre todo el primer tiempo, y el no tener la profundidad, el no llegar, como normalmente estamos acostumbrados nos produce que no metamos los goles».

«Alajuelense hizo un gran partido, creo que el partido que tenían que hacer, creo que fue su mejor versión, y a nosotros esa es la espinita que nos queda, que creo que este no es nuestro techo, creo que ustedes lo han visto bastante mejor en algunos planos individuales de media cancha para arriba», señaló Campos.