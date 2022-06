Manudos buscarán el boleto a la final en la Catedral

Estadio Nacional – El técnico español de La Liga, Albert Rudé, deja claro que en Alajuelense están emocionalmente fuertes y por eso buscarán eliminar al Saprissa en la vuelta de la semifinal.

Rudé elogió el trabajo de sus jugadores, pese a que dejaron ir la victoria en el tramo final y terminaron empatando 1-1 en un clásico pasado por agua en el Estadio Nacional.

Para el ibérico lo más importante es lo que haga el León y no lo que haga como entrenador, por lo que espera que el Estadio Alejandro Morera Soto este a reventar para la vuelta de la serie.

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y deja claro que La Liga está más unida que nunca para poder eliminar al Monstruo.

«Emocionalmente estamos muy fuertes, estamos unidos por los colores todo el club y lo hemos demostrado aquí, cuándo nos ha tocado sufrir hemos sufrido y cuándo ha tocado jugar hemos jugado, Saprissa tiene jugadores muy fuertes y tienen gente atrás fuerte y estaban jugando con cinco defensas atrás.

Al final, te los meten en el área, eso puede ocurrir. No, nos afecta negativamente y al revés nos empuja para dar un paso adelante, a nivel Rudé yo no soy el importante ni las frustraciones de uno, lo importante es el equipo y yo me debo al equipo, siempre quedo a un lado y siento que mi equipo ha hecho un buen partido y ha sacado un buen resultado, ahora solo queda esperar llenar el Morera Soto», afirmó Albert Rudé.

Rudé está muy pendiente de su línea defensiva pic.twitter.com/2yosy4OcwY — TD Más (@tdmas_cr) June 19, 2022

La vuelta de la serie se realizará el miércoles 22 de junio a las 8:00 pm en el Estado Alejandro Morera Soto.