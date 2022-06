Redacción – En un acto oficial y a falta de 158 días para el inicio de Catar 2022, FIFA reveló el nombre de las 16 ciudades que serán sedes del Mundial del 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Un total de 11 sedes son en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá en lo que será el primer Mundial de la FIFA con 48 selecciones participantes.

En suelo estadounidense 17 estadios en 16 zonas metropolitanas lucharon para quedar en la lista definitiva de los 11 escenarios que recibirán los partidos. Las mismas están en la parte este, central y oeste de la Unión Americana.

Stellar line-up of #WorldCup 2026 Host Cities unveiled: Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles/SoFi Stadium, Mexico City, Miami, Monterrey, New York/New Jersey,Philadelphia, San Francisco Bay Area, Seattle, Toronto & Vancouver! See you in 🇨🇦🇲🇽🇺🇸! pic.twitter.com/q5Q1SkUOTk

— FIFA Media (@fifamedia) June 16, 2022