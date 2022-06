Canción se encuentra disponible en las plataformas

Redacción- Christian Nodal cumple su palabra tras pelea en redes y le dedica polémica canción a J Balvin.

Tras protagonizar una tiradera en redes, el mexicano Christian Nodal le compuso una canción al reggaetonero J Balvin, donde se desahogó y atacó al colombiano.

Este tema había sido anunciado desde el miércoles luego de que J Balvin hiciera burlas de la cara de Nodal e incluso de su relación fallida con Belinda.

Nodal no se guardó nada en el tema de más de cinco minutos titulado Girasol realizó una tiradera al colombiano con una base rock, muy diferente a lo visto anteriormente ya que el género que domina en sinaloense siempre ha sido la banda.

“Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar. Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”, dicen las primeras estrofas de la canción.

Esta no es la primera vez que J Balvin recibe una tiradera por parte de algún otro cantantes, pues meses atrás Residente sacó un tema dedicado al colombiano.