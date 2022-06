El video del momento se volvió viral en redes sociales

Redacción- Christian Nodal ha dado de que hablar en los últimos meses, ahora causó el enojo de sus seguidores, tras pedirle a su equipo que buscara a las personas que le habían tirado hielo, mientras daba su presentación, y los expulsaran del lugar.

En el video se muestra como desde el público le arrojan hielo al cantante, lo cual causó el enojo de Nodal, hasta el punto de exigir que les quitara las entradas y los echaran del lugar. Según los asistentes, el enojo de los fans pudo haber sido porque el cantante llegó tarde a la presentación.

«Sácalos y págale lo de sus boletos, a mi no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mi no me están respetando», dijo Nodal.

El cantante dijo que no le estaba faltando el respeto a nadie, lo que causó que muchos se enojaran y otros le aplaudieran por lo que realizó.