En Nicaragua le darán buenas vibras a La Sele para el repechaje

Redacción – El periodista nicaragüense, Nectalí Mora, dice que en el vecino del norte desean ver a La Sele clasificada en el Mundial de Catar 2022 por Óscar Duarte, quién no representa al combinado nica pero aún sí, tiene una conexión con el zaguero tico.

Mora es comunicador del reconocido Diario La Prensa de Nicaragua, donde aún el duelo de repechaje de La Sele contra Nueva Zelanda no ha generado casi nada de expectativa, pero si el cuadro tricolor sella su boleto cobrará mayor relevancia.

Duarte nació en la ciudad de Catarina en suelo nica, por lo que en suelo pinolero le guardan un gran aprecio al defensor tico de 34 años, que luego de regresar de Brasil 2014 con La Sele recibió un gran homenaje en la tierra que lo vio dar sus primeros pasos.

Incluso, en esa oportunidad hace ocho años atrás recibió un reconocimiento de parte de Daniel Ortega. Todo esto refleja la enorme relevancia que tiene Duarte en el pueblo nica, que espera que Costa Rica elimine a Nueva Zelanda.

Otro seleccionado tico con raíces nicas es Carlos Martínez, el joven lateral izquierdo que rechazó jugar con el combinado nicaragüense para jugar con La Sele.

Nectalí Mora conversó con AMPrensa.com desde suelo pinolero y afirma que en el vecino del norte le desean lo mejor a Costa Rica, gracias a la presencia de Óscar Duarte, quién es admirado de gran forma en territorio nicaragüense por su gran carrera.

«Costa Rica tiene jugadores que marcan diferencia como Bryan Ruiz, Keylor Navas y Celso Borges. Costa Rica es favorita para pasar pero no será fácil. Aquí en Nicaragua ha generado casi nada lo del repechaje, pero es evidente que cuando Costa Rica pase o cualquier cosa que haga uno va estar pendiente, aunque Óscar Duarte no representa a Nicaragua futbolísticamente, pero hay esa conexión con él porque nació aquí y cualquier desempeño positivo de Costa Rica y más si lo tiene Duarte va tener alguna repercusión acá, en el 2014 pasó lo mismo cuando brillaron en Brasil y esta vez no va ser la excepción, también hay otro jugador con origen nicaragüense que es Carlos Martínez, pero creo que el referente es Duarte y si Costa Rica hace las cosas bien, acá en Nicaragua va repercutir, no tengo la menor duda», afirmó Nectalí Mora a AMPrensa.com.

No hay dudas, que Duarte es muy respetado en territorio nica, donde aún cuando gran parte de sus familiares que desde allá estarán deseándole lo mejor.