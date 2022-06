Roca pone a La Sele como gran favorita en el repechaje

Redacción – El reconocido periodista hondureño, Gustavo Roca, ve a la Selección de Costa Rica en el Mundial de Catar 2022, ya que afirma que la Tricolor va clasificar fácilmente, gracias a que al cuadro patrio le sobra confianza por la gran labor de Suárez.

Roca labora en Diario Diez de Honduras y desde su óptica, la Fedefútbol tomó una sabia decisión en el momento que decidió llevar a Luis Fernando Suárez al banquillo patrio, gracias a que le dio una garantía extra a Costa Rica en la eliminatoria.

Para este comunicador catracho, la Tricolor cuenta con un grupo bien amalgamado que es favorito para imponerse a una Nueva Zelanda, que cuenta con jugadores de su liga semiprofesional y que su único referente es Chris Wood del Newcastle inglés.

Incluso, para el hondureño este combinado neozelandés no tendrá oportunidad ante el cuadro tico, que tiene como gran ventaja un entrenador que entiende bien el juego, por lo que ve a Suárez clasificando a su tercer Mundial como timonel.

Gustavo Roca conversó en exclusiva con AMPrensa.com y asegura que tener un director técnico de élite en el banquillo hace que Costa Rica tenga la ventaja para el repechaje del próximo 14 de junio, que paralizara a todos los ticos.

«Esta Nueva Zelanda no lleva nada, es una selección que participa en una liga que es casi semiprofesional y tiene un jugador interesante que fue mundialista, que es Chris Wood pero no les alcanza. Considero que esta selección de Costa Rica está bien amalgamada y bien conjuntada, con un técnico que entiende lo que se está jugando y un técnico que es bi-mundialista y no tengo dudas que alcanzara a su tercera Copa del Mundo con tres selecciones diferentes.

Yo lo veo claro y veo a Costa Rica adentro del Mundial de Catar, no creo que se le complique a Costa Rica porque tiene jugadores inteligentes que van a clasificar, puedo decir que Costa Rica va clasificar fácilmente, le sobra confianza a esa selección. A los ticos le faltaba un técnico de peso y de élite, mira que la Fedefútbol tomó una sabía decisión destituyendo al entrenador anterior para contratar a un entrenador que entiende las eliminatorias y clasificaciones a mundiales, llevaron a Luis Fernando Suárez y eso les dio una garantía, mira donde están a un pasito de un Mundial más», afirmó Gustavo Roca en charla con AMPrensa.com.