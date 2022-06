Rojas pidió disculpas a los morados tras fracaso en el torneo

Redacción – El presidente del Monstruo, Juan Carlos Rojas, afirma que tras el fracaso del club morado en el semestre ya se ha tomado en un 70% del plan y de las decisiones, de cara al próximo campeonato de Apertura 2022.

Rojas dio la cara tras la eliminación del Saprissa con global de 4-2 ante La Liga, que dejó atrás un invicto morado de 10 juegos en clásicos para vivir una clasificación que le dibujó una enorme sonrisa a todos los manudos en La Catedral.

Tras lo sucedido, el jerarca del equipo más ganador del país deja claro que no les gusta perder y menos cuando es quedando fuera en la lucha por el título nacional, por lo que en Saprissa no están satisfechos con lo sucedido en semifinales.

Incluso, Rojas señala que independientemente si hubiesen clasificado o dado la vuelta olímpica, en el Saprissa ya han tomado la mayoría de las decisiones con temas de llegadas y salidas, así como posibles fichajes en el mercado de piernas.

Pablo Arboine, el cubano Luis Paradela y Youstin Salas son los jugadores que ya están fichados por el Saprissa. Mientras, una de las salidas confirmadas desde hace varios meses fue la de Aubrey David, que vestirá los colores de Alajuelense.

«A los saprissistas no nos gusta perder, no nos gusta quedarnos en el camino en la lucha por una copa, no estamos satisfechos. Si estoy satisfecho con la lucha que se dio, luchamos hasta el final. El plan que traemos y que hemos venido trayendo, se está implementado independientemente de los resultados, el 70% del plan de Saprissa y de las decisiones ya se han tomado, ya hay jugadores firmados y ya tenemos claro, a quién más quisiéramos firmar y sabemos lo que queremos, haber quedado ayer o haber alzado el título en 15 días, de pronto hubiera variado ese plan que traíamos. Es posible que hayan salidas, el número de llegadas coincida con el número de salidas», afirmó Rojas.