Contreras espera tomar una decisión acertada de cara a su futuro

Redacción – ¿Saldrá al extranjero o se quedará en Herediano? Esa es la pregunta que hacen muchos ticos sobre el futuro de Anthony Contreras, quién a base de trabajo se ha convertido en pieza fundamental de La Sele, gracias a su calidad.

Los florenses anunciaron a Contreras como uno de sus fichajes de cara al Apertura 2022, luego de que estuviera a préstamo por un año en Guanacasteca, donde brilló.

Incluso, el oriundo de Pavas renovó con el equipo que nació grande hasta junio del 2025, lo que le asegura al plantel florense una muy buena suma económica en caso de vender al ariete al fútbol internacional.

Precisamente, diferentes clubes europeos han mostrado interés en el atacante de 22 años, que reconoció que estará en Herediano, mientras se resuelve su futuro deportivo, el cuál decidirá junto a su agente y Jafet Soto como representante del Team.

La idea de Contreras es tomar la decisión más acertada, con el fin de no irse a un club donde goce de poca regularidad y le pueda costar su estancia con La Sele en Catar, por lo que le pide mucho a Dios para decidir de buena manera.

Anthony Contreras estuvo presente en el almuerzo que compartieron miembros de La Sele con el presidente de la República, Rodrigo Chaves, quién compartió con los seleccionados y cuerpo técnico patrio, a quiénes felicitó por clasificar al Mundial.

En medio de ese solemne acto en Casa Presidencial, Contreras dio detalles de lo que podría ser su futuro deportivo ahora que se ha convertido en punto alto de la Tricolor.

«Voy a estar con Herediano, pero todo es mientras se ve como está el asunto de que puedo salir y si se me da la oportunidad, entonces que en caso que no se de la salida al exterior, me quedaría con ellos para jugar este campeonato que viene. Hay que tomar bien la decisión y le pido mucho a Dios que me guie para tomar una buena decisión y también es una parte de test, mi representante, Jafet Soto que representa al Herediano y yo, vamos a tomar la mejor decisión para que todo salga de la mejor manera», afirmó Anthony Contreras a Deportivas Columbia.