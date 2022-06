Redacción – El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, vive el máximo el repechaje ante Nueva Zelanda como el resto de los costarricenses, que en su mayoría no pudieron dormir por la ansiedad y emoción del juego, que paralizara a toda una nación.

Rojas recordó que toda Costa Rica se desveló por el duelo ante los neozelandeses, por lo que señala que todo un país que sueña con grandeza, este compromiso que iniciará a las 12:00 mediodía de este 14 de junio lo es todo.

Desde la óptica del mandamás del Monstruo, el que no lo siente no entiende la locura de la afición tica, que más de uno tiene encendidas las velitas pidiéndole a su santo o virgen de devoción el milagro para que Costa Rica elimine a los oceánicos.

Además, el jerarca del Saprissa publicó un mensaje de aliento para la Selección Nacional y parte de lo que encierra este vital compromiso de la repesca.

Un país desvelado x lo q pueda suceder a 13.759Km… Y dicen q el fútbol “es sólo un juego”, ¡pfff! Pobre el q no lo entienda, pobre el q no lo sienta, pues se pierde de las cosas más hermosas q hay. Para una nación q sueña c/ grandeza, este “juego”, ¡lo es todo! #VamosSele🇨🇷⚽️🇨🇷

