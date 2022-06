Canalero se ha hecho viral en las redes sociales

Redacción – El periodista y artista panameño, Alberto «Fufo» Quirós Noriega, dice que La Sele perderá el repechaje por «agrandados» y por eso confía que Nueva Zelanda se deje el último boleto a la Copa del Mundo de Catar 2022.

Quirós aprovechó su intervención en el programa «El Marcador» para mandarle un mensaje a los ticos, ya que según él ve a la Tricolor confiada y relajada, como si pensaran que son la Costa Rica que pasó primera en Brasil 2014 ante tres campeones mundiales.

Además, el canalero afirma que esa situación que ve del cuadro patrio le molesta y por eso dice que ya no son una selección potente como antes.

Incluso, destaca que Panamá goleó 3-0 a Costa Rica en Liga de Naciones, a pesar de que el resultado fue de 2-0, pero según «Fufo» a su país le quitaron un gol válido.

Eso sí, recuerdo que el Bolillo Gómez llevó a su nación a Rusia 2018 porque le regalaron un gol fantasma. Pero con Thomas Christiansen pase lo contrario, debido que con el danés al mando le quitan goles a la roja canalera.

«Yo no solo pienso que Costa Rica se va quedar por agrandados, porque el fútbol es así y a veces te mete esos bofetones, si no que a la misma vez siento que Nueva Zelanda se lleva ese cupo. Es que el grupo ya lo veo con Alemania, Japón, España y Nueva Zelanda, suena mucho mejor que escuchar a Costa Rica ahí, una Costa Rica que no ha hecho nada», afirmó Quirós Noriega en el programa de la cadena NEX.

¡AGRANDADOS! 🇨🇷 🗣: “Estoy viendo a los ticos como muy confiados, los estoy viendo como relajados…”.#FufoQuiros#ElMarcadorTV pic.twitter.com/RCPS98Crof — El Marcador TV (@elmarcadortv) June 9, 2022

Tal parece que en Panamá todavía les duele haber quedado fuera del repechaje hacia Catar, el cuál jugará Costa Rica el martes 14 de junio a las 12:00 mediodía hora tica.