Faerron demandará a masajista de La Liga



Redacción – El reconocido agente de jugadores, José Luis Rodríguez, salió en defensa de Fernán Faerron y ante ola de de cuestionamientos señala que el zaguero podría volver al León en un futuro, pese a todo lo que se dice.

Rodríguez es el representante del defensor del HamKam FC de de Noruega, que dio a conocer este 12 de julio que tomaría acciones legales contra Roberto Hernández, masajista de Alajuelense que dijo en Tigo Sports que Faerron vendía al León.

Hernández dijo que el defensor no se llevaba con nadie cuando estaba en La Liga y además, denunció que el padre del jugador le enviaba las alineaciones del club a los rivales, así como Fernán se creía el mejor del país cuando nunca lo llegó hacer.

Estas declaraciones generaron que el defensor emitiera un comunicado afirmando que irá a instancias judiciales, ya que no va tolerar que la reputación y de su padre se vean afectadas por las divulgaciones del masajista manudo.

Incluso, el representante cataloga todo como un ruido de alguien que no está alineado a los valores de Alajuelense, José Luis ya conversó con Lleida del tema.

Ante la novela suscitada, José Luis Rodríguez señala que lo dicho por Hernández no representan a Alajuelense y por eso apoya a su representado, ya que está defendiendo su honor al atacar sin pruebas, por lo que eso ya es considerado como una calumnia.

«Fernán está concentrado en Noruega, asumo que la persona que dio esas declaraciones no está en lugar de la institución, el comunicado que sacó Fernán fue defendiendo lo que tiene derecho, porque si esa persona no tiene pruebas, tendrá que respaldarlo ante un abogado y un juez, si ustedes como personas hablan sin pruebas eso es una calumnia.

Fernán está muy bien y está pasando por una adaptación en Noruega, está con Nicolás Hagen, arquero de Guatemala. Con Fernán no tenemos ningún problema. Nosotros como representantes defendemos los intereses de nuestros clientes, esa persona que dio las declaraciones no representa a Alajuelense, al menos eso me dijo Agustín Lleida.

Es un ruido de personas que no se identifican con la institución, creo que ahí queda todo. Inclusive, yo no cierro las puertas que Fernán en algunos años pueda volver a La Liga y ayude a La Liga a salir campeón, porque la 30 y la Liga Concacaf la ganaron con Fernán como titular, eso es importante resaltar, Fernán ayudó a ser campeón», afirmó José Luis Rodríguez en la gala de los premios de la UNAFUT.