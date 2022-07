Aguilera estará prestado seis meses en Guanacasteca

Redacción – La gran joya del fútbol nacional, Brandon Aguilera, afirma que aunque en La Liga no se quede campeón, al final el Centro de Alto Rendimiento (CAR) está dando frutos, ya que han empezado a salir jugadores vendidos al extranjero.

Aguilera cree que el CAR fue clave para su buen desarrollo desde los 16 años, cuando llegó al León proveniente de Carmelita. Ese tiempo en las instalaciones de La Liga le ayudaron a potenciar tanto física como mentalmente.

Todo eso fue fundamental para el mediocampista, que como jugador manudo ganó la histórica copa 30 y la Liga Concacaf. Así como brillar en el Alto Rendimiento como capitán y referente que le abrió las puertas para irse prestado a la ADG en enero.

Pero el jugador oriundo de Naranjo cree que todo eso proceso fue un plus, ya que firmó un contrato de cuatro años con el Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra, dejándole a Alajuelense una venta superior al $1.5 millones.

En todo ese proceso la figura de Agustín Lleida cumple un rol clave y por eso en su vuelta al país este pasado 18 de julio, Brandon Aguilera contó lo relevante que es el directivo español para el éxito del CAR de La Liga, que poco a poco empieza a exportar.

«Para La Liga lo que ha significado Agustín Lleida ha sido muy importante, creo que ha vendido jugadores, en La Liga no se queda campeón, pero al final el CAR está dando frutos y saca jugadores, es por lo que trabaja Alajuelense y creo que el CAR potencia a los jugadores, desde que yo llegué a los 16 años he crecido físicamente y mentalmente, creo que se me han presentado oportunidades que he sabido aprovechar», afirmó Brandon Aguilera a Tigo Sports.

Lleida ha logrado las ventas de jugadores como Ariel Lassiter, Jonathan Moya, Marco Ureña y Alonso Martínez, lo cuál demuestra que desde hace cuatro años se han venido haciendo las cosas de gran forma en el CAR de Alajuelense.