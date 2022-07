Puntarenas FC ya derrotó a San Carlos y al Campeón Nacional

Redacción – El entrenador del Puntarenas FC, Alexander Vargas, afirma que en el PFC están con la ilusión al tope por el regreso a La Cueva y por eso se ha mentalizado en que son un buen equipo, del cuál el Saprissa debe preocuparse por su desempeño.

Vargas es el responsable de la ilusión y felicidad de los fanáticos a los Tiburones del Pacífico, que tras ocho años en segunda regresaron a la división de honor con dos triunfos al hilo y buscarán alargar ese buen momento en la casa morada.

En el camerino naranja toman con seriedad todos los rivales, pero el estratega no esconde que siempre jugar contra un equipo como Saprissa será una motivación extra para sus dirigidos, ya que ver el reducto tibaseño lleno y con un gran ambiente es especial.

Además, se espera una gran mancha porteña en las gradas de La Cueva, por lo que en el Puntarenas FC son conscientes que deben darlo todo para felicidad de su gran afición, que se da el lujo de ser de las más numerosas del país.

Alexander Vargas habló en conferencia de prensa y afirma que sus jugadores no se quieren bajar del liderato de su grupo, por eso irán a la casa del Monstruo en busca de los tres puntos cueste lo que cuesta para que así su afición siga disfrutando.

«Yo respeto a todos los rivales, si usted gana lo que le dan son tres puntos y yo no quiero escoger partidos para decir que este si lo voy a jugar bien y con este no, yo veo a todos los rivales por igual, los respeto. Pero para el jugador siempre es un plus jugar contra los equipos tradicionales y eso no se lo podemos quitar.

Jugar a estadio lleno y sé que el Estadio Saprissa va estar lleno, el jugador se motiva pero los muchachos están enfocados que quieren seguir ahí, estamos en un problema bonito y es que estamos en el primer lugar, el camino es largo pero yo no me quiero bajar de ahí, los jugadores no se quieren bajar, la afición quiere seguir disfrutando. Queremos pensar que PFC es un buen equipo, que Saprissa se preocupe por nosotros», afirmó Vargas.

PFC no podrá contar con Daniel Quirós para la visita a San Juan de Tibás. El goleador histórico del club recibió un castigo de tres juegos tras su expulsión ante Cartago.