Redacción– Las Kardashian – Jenner son reconocidas por sus excentricidades, como sus lujosas casas, carros y viajes.

Esta vez quien se vio en el foco de críticas fue la menor de las hermanas, Kylie Jenner quien ha sido bombardeada en sus redes sociales tras filtrarse que utilizó su jet privado para un viaje de 3 minutos, lo que equivale a 40 minutos en carro.

La menor de las empresarias compartió una publicación junto a su actual pareja Travis Scott, ambos al lado de sus jets privados acompañado de la frase «Quieres tomar el tuyo o el mío».

La publicación causó revuelo en las redes sociales, llenándose de memes y comentarios de todo tipo, hasta que una cuenta de Instagram llamada «Celebjets» siguió el vuelo que hizo la joven. Cuenta que ha hackeado los trayectos de jets como los de Elon Musk entre otros y fue la que expuso el corto viaje.

Millones de usuarios atacaron a la celebridad por contaminar el ambiente.

Just remembered how Kylie Jenner uses her private jet to make 3 minute flights pic.twitter.com/ERNcL1XuO5

— Emily Murnane (@emily_murnane) July 17, 2022