Empresario deja claro que no es dueño del León

Redacción – El famoso empresario y vicepresidente de La Liga, Joseph Joseph, afirma que no es cierto que él sea el dueño de La Liga, debido que los verdaderos dueños de Alajuelense son los asociados de la institución.

Para el dueño de la empresa «Pequeño Mundo» y uno de los grandes accionistas de la institución, estar formando parte de Alajuelense le ha ayudado para que la gente lo reconozca más en la calle e incluso le pidan fotos.

Aunque siempre se ha rumoreado que él es el propietario de La Liga, el directivo que se caracteriza por ser de perfil bajo deja claro que la gente que crea eso está mal, debido que no hay ninguna necesidad de cambiar la figura legal del León.

Dentro de la directiva son 10 y cada uno tiene un voto, es decir que Joseph Joseph tiene el mismo nivel que los demás y por eso no tiene mayor poder o algo parecido por Alajuelense, donde ha contribuido con grandes ideas como la creación del CAR.

Joseph Joseph fue el propulsor del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de La Liga, el cuál forma parte de una sociedad en la que está presente el directivo y por el dirigente deja claro que han mejorado, pero si aclara que no es el dueño de la institución.

«Ya la gente me reconoce un poco más, a veces me piden fotos (entre risas). No es cierto que soy dueño de La Liga, los dueños son los asociados, si van al registro público verán eso, no hay ninguna necesidad de cambiar la figura legal de La Liga, ahora hemos mejorado mucho en la parte económica y financiera, lo tomó como una aseveración sin ningún tipo de fundamento, no me enojo ni nada, solo que no le presto atención», afirmó Joseph Joseph.