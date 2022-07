Redacción – La Academia de Los Ángeles FC de Estados Unidos dio a conocer que Matías Wanchope, una nueva perla del fútbol tico fue convocado a La Sele Sub-17, donde buscará agrandar el legado de su apellido en el cuadro patrio.

Matías es hijo de Javier Vicente Wanchope y sobrino de Paulo César Wanchope, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol centroamericano, lo cuál hace que muchos esperen lo mejor de este jugador nacido el 31 de agosto del 2007.

Este joven nacido en Heredia ya destaca en el deporte rey a sus 14 años, gracias a su buen desempeño en el conjunto norteamericano, donde da de que hablar con su talento y capacidad goleadora como delantero, sí la misma posición de su padre y tío.

Su papá jugó en clubes como Nacional de Uruguay, Carmelita, Saprissa y Herediano. Mientras, que Paulo César brilló en Inglaterra con el Derby County y Manchester City. En España con Málaga y en Argentina hizo lo suyo con Rosario Central.

For Club & Country 🇨🇷

Congrats to Matias Wanchope on being called up to @fedefutbolcrc's U17 squad! pic.twitter.com/1VXb0XItkT

— LAFC Academy (@LAFCAcademy) July 27, 2022