Wright es el único jugador latino en esta exótica liga

Redacción – El defensor costarricense, Shandon Wirght, milita en la Premier League de Mongolia y desde ese exótico país asiático revela que muchos le preguntan siempre por Keylor Navas y si ha podido jugar con el arquero del PSG de Francia.

Wright viste los colores del Ulaanbaatar City FC, con el que quedó tercero en la temporada, en las cuáles el defensor central no salió ni un solo minuto al jugar todos los duelos, donde sumó tres goles y cinco asistencias.

Esos números hablan bien de Wright, que es el único latino en este país ubicado en Asia y que goza de poca tradición futbolística. Pero aún así, el hijo del asistente técnico del Cartaginés afirma que en el país asiático referencian a Costa Rica con Navas.

Incluso, el zaguero tico de 22 años relata que el presidente de su club enloquece con Navas, ya que es fiel seguidor al Real Madrid, por lo que siempre le pregunta por el arquero de la Selección Nacional y del poderoso PSG.

Pero no solo Navas es conocido por las figuras en el entorno del fútbol mongol, ya que también conocen referentes como Bryan Ruiz, Joel Campbell y Celso Borges. Aunque eso sí, Keylor es por el nombre que siempre sale a relucir cuando dice que es tico.

Shandon Wright habló con AMPrensa.com desde Mongolia y contó detalles de lo que conocen de Costa Rica en esta nación asiática, que no tiene mucha tradición a nivel futbolístico, debido que en el ranking FIFA ocupa el lugar 184 del mundo.

«El presidente de mi equipo no conoce mucho del país, pero nos reconocen por la Selección Nacional, en Mongolia me preguntan siempre por Navas y si jugué con él, el presidente de mi club apoya bastante al Real Madrid y entonces, se vuelve loco con Keylor Navas, que acá es la figura tica más conocida. Yo la verdad no he tenido el privilegio de jugar con Navas, pero no he podido espera cumplirlo porque es un sueño en realidad, si conozco a Keylor pero él no se acuerda de mí, lo conocí por mi papá.

Pero también reconocen varios jugadores importantes como Joel Campbell, Francisco Calvo, Bryan Ruiz y Celso Borges, eso me lo dicen que estén más envueltos en el área del fútbol y sí saben más del tema, gracias a Dios he llenado las expectativas tanto de mi club como de otros clubes, ya me han preguntado por más jugadores ticos y si les gustaría venir a Mongolia, de alguna forma soy el pionero en este país», afirmó Shandon Wright a AMPrensa.com.