Redacción – El delantero cubano del Cartaginés, Marcel Hernández, afirma que no él no tiene una espina con La Liga, ni con nadie, luego de la enorme polémica suscitada por una celebración que el isleño considera de normal, debido que cualquiera la hace.

Hernández no se guardó nada y le bajó el tono a la polémica por su festejo en el gol que marcó al minuto 85, que generó el 1-1 brumoso que forzó a una Gran Final. El cubano se quitó la camiseta y le dijo a los liguistas; «Vamos a dos partidos más».

Esa frase dicha por el caribeño generó que los manudos le tiraran objetos al delantero del Cartaginés, que sabe muy bien que Alajuelense quiere que lo sanciones, ya que consideraron el gesto como una gran falta de respeto.

Desde la óptica de Marcel, no hay polémica alguna en lo sucedido en la Catedral y culpa a la prensa de todo lo que se ha generado alrededor de él, debido que nunca le faltó el respeto a los manudos como muchos lo han querido dejar ver.

Incluso, el cubano afirma que cuando Lionel Messi y Cristiano Ronaldo la han hecho no se ha dado tanta cola como acá en Costa Rica, país que considera como un lugar donde se juega fútbol de primer mundo y por eso salió a dar la cara ante la controversia suscitada.

Marcel Hernández habló en el Estadio Fello Meza este 1 de julio y dejó claro que nunca le faltó el respeto a la afición de Alajuelense y además, señala que no tiene ningún rencor con nadie de La Liga ni mucho, ya que aún conversa con Agustín Lleida.

«Esa celebración la hace cualquiera, cualquiera. Si quieren darlo un término que no va, es porque la prensa quiere hacerla. En el primer mundo del fútbol la he visto dos millones de veces. Yo quiero que alguien me explique porque la celebración esta mal, quiero que digan en que momento me dirigí a alguien a faltarle el respeto o porque. Lo que quieren hacer es polémica, donde no la hay. Cuando Messi o Cristiano Ronaldo la hizo no trajo cola, yo no le dije nada a nadie y ahora me vienen a empujar a mí.

Yo lo único que dije fue nos íbamos a dos partidos más. Yo no le tengo rencor a nadie, se lo digo a la afición de La Liga y hacer lo que estoy haciendo, primero vivir lo que vivo. Esa celebración es normal. Yo no tengo que callarle la boca a nadie, ya tengo 95 goles y lo único que tengo que hacer es trabajar.

Nunca me verán faltarle el respeto a nadie, yo no tengo una espina con La Liga ni con nadie, yo hablo con Agustín Lleida que fue la persona que me dijo que no podía seguir y yo no guardo rencor con nadie», afirmó Marcel Hernández.