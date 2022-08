PFC es la grata sorpresa del campeonato

Redacción – No hay dudas que Puntarenas FC es un equipo de primera y en las primeras cinco jornadas del Apertura 2022 están invictos, lo cuál eso sí, no desvela a Alexander Vargas, timonel porteño que pide a humildad y concentración a su equipo.

Vargas está muy contento con el gran trabajo de su plantel, que venció por 3-1 al Municipal Grecia en la «Olla Mágica» y así consolidarse como líderes del Grupo B con 13 puntos en cinco juegos disputados, donde suma cuatro victorias y un empate.

Esa solides del puerto no es casualidad, ya que todo se debe al notable trabajo de Alexander con su cuerpo técnico, que está muy comprometido con el plantel que tiene a todos los puntarenenses con una sonrisa de oreja a oreja.

Para nadie es un secreto que el Estadio Lito Pérez será un fortín para Puntarenas, que ya suma tres victorias en su casa, por lo que si un equipo quiere ganarles suelo chuchequero deberá redoblar esfuerzos, debido que es una cancha muy difícil.

Desde la enorme presión del público en las gradas hasta la intensidad de juego del PFC, son parte de los factores que deben lidiar los rivales al Tiburón.

Aunque Puntarenas está arrollando a sus rivales demostrando jerarquía, Alexander Vargas no quiere que su plantel se agrande ni mucho menos, por lo que el estratega que es odontólogo de profesión, desea que recuperar bien a su grupo y mantener el norte.

«¿Que sigue? Hay que seguir trabajando y más todavía, la exigencia va ser mayor, los equipos nos van a estudiar y ellos también van a trabajar, yo acá en el PFC no estoy pensando en el invicto, porque llegará el momento y a veces hasta en el peor momento, es donde pasan las cosas y entonces, yo me enfoco en empezar a recuperar, trabajar bien y que los muchachos sigan manteniendo la humildad, los pies sobre la tierra y llevamos cinco jornadas, faltan once si no me equivoco, pero no podemos pensar en eso, porque el futuro es incierto y yo me enfoco en lo que viene nada más», afirmó Alexander Vargas.