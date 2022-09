Puntarenas sigue como líder del Grupo B

Redacción- El técnico chuchequero, Alexander Vargas resaltó que el empate conseguido ante San Carlos, donde al conseguir un punto se mantienen como líderes del Grupo B.

Vargas se mostró un poco molesto por el accionar de su equipo en la primera parte, donde comentó que no fue muy bueno y que no lo habían planificado de esa manera.

Sin embargo, Alexander recalcó que en el entretiempo les hizo ver a sus pupilos que todavía podían empatar el marcador y hasta ganarlo, ya que en la parte complementaria PFC empezó a realizar el fútbol que le gusta al entrenador Alexander Vargas.

«Para mí más que todo el primer tiempo no fue muy bueno, no fue lo que habíamos planificado; yo hablé con ellos y se los hice ver pero gracias a Dios ya en el segundo tiempo el equipo empezó a jugar un poquito como a uno le gusta y luego de un 2-0 empatarlo, no es que sepa a victoria ya que veníamos a ganar, queríamos los tres puntos pero el punto nos mantiene en el primer lugar», afirmó Alexander Vargas.

"El empate se disfruta en el momento pero no salgo contento", Alexander Vargas pic.twitter.com/duaEjX7qaZ — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 1, 2022

Por otra parte, el estratega del PFC dijo que el empate de 2-2 ante los Toros del Norte, no sabe a victoria ya que ellos venían en búsqueda de los tres puntos, pero que el punto sumado cuenta para las aspiraciones del cuadro chuchequero.

Ahora los porteños, tendrán que prepararse de la mejor manera, ya que el próximo domingo a las 3:00 pm, medirán fuerzas ante el Deportivo Saprissa por la lucha de la primera casilla del Grupo B.