Campos está encantado con trabajo de su plantel

Redacción – El mediático entrenador del Monstruo, Jeaustin Campos, afirma que desde hace mucho tiempo no había un Saprissa tan efectivo y de tanta calidad como el actual, por lo que no es casualidad que ya sumen cuatro victorias al hilo.

Campos está encantado con el trabajo de sus jugadores, que celebraron el 50 aniversario de La Cueva con un contundente triunfo de 4-0 ante Grecia, gracias los goles de Javon East, David Guzmán, Álvaro Zamora y Fabricio Alemán.

Esta contundente victoria tiene a todos los morados felices, a lo cuál el estratega señala que se debe a la lucha, agresividad e intensidad que tiene el plantel más grande del país, que ha encontrado la receta para seguir fuertes en el torneo.

Incluso, en defensa han mejorado mucho y en los últimos cuatro duelos solo han permitido un tanto, lo que saca a relucir la gran labor de Kevin Chamorro y su defensa, que han respondido con creces, gracias a la enorme entrega que han tenido.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y sacó pecho con el gran momento del Monstruo, al señalar que hay mucho talento en Saprissa, que ha resurgido de forma maravillosa en el campeonato tico.

«Entendimos como tiene que jugar Saprissa, con agresividad, lucha, intensidad y solidaridad, sacrificio que es no algo que me guste, pero eso nos ha generado un plus, más allá del talento que hay y más allá de las situaciones futbolísticas desde el punto de vista técnico o táctico, la intensidad y la entrega que han tenido en cada balón dividido, la personalidad para tener la pelota, nos ha hecho creer que precisamente ese es el Saprissa.

Sé que hay gente y muchos me lo han comentado, que hace mucho tiempo no había un Saprissa como este, a la afición le está gustando la intensidad, como ellos se entregan en cada pelota y nos pasamos más bien de solidarios en jugadas que perfectamente pueden definir, todos esos son factores que influyen, ahogamos al rival y no lo dejamos respirar, son cosas que le grupo ha comprendido y ya tienen la receta como se debe jugar en este club, el fútbol y talento hay muchísimo», afirmó Campos.