Blanco es clave en el engranaje del Monstruo

Redacción – En el plantel comandado por Jeaustin Campos, no hay otra misión que no sea estar mentalizados en ser campeones, lo cuál deja claro Ricardo Blanco, lateral derecho morado, que afirma que dentro del grupo lo ven como una obligación.

Blanco es uno de los jugadores de gran rodaje dentro del camerino del Saprissa, por lo que son conscientes que este torneo es un poco más poco de lo usual. Pese a esa situación, el futbolista de 31 años sostiene que no hay un pero que valga.

Es por ello, que Ricardo le pide a sus compañeros cuidarse al máximo y cumplir con creces con ese trabajo no visible para así ayudar a fortalecer al grupo, que en tres jornadas ha registrado una derrota, un empate y un triunfo para registrar así un total de 4 puntos.

Los morados son terceros del Grupo B del certamen, por lo que en la institución tibaseña se enfocan en mejorar y pulir cada detalle, con la intensión de recuperar terreno.

Ricardo Blanco afirma que en Saprissa quieren ser campeones cueste lo que cueste y así poder llevar la copa número 37 en las vitrinas del conjunto más grande del país.

«Sabemos el tipo de torneo que es este por lo de la Selección Nacional, pero no hay pero que valga, cuidarse al máximo en el trabajo no visible, en cancha prepararse al máximo porque la competencia va ser cada tres días, no podemos dejar escapar puntos, Saprissa está mentalizado que debemos ser campeones, es una obligación. Pero hay que tomarlo de la mejor manera porque no hay nada más lindo que jugar, somos jugadores de alto rendimiento y debemos estar listos para esto», afirmó Ricardo Blanco.