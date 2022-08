Publicación la realizó en su cuenta de instagram

Redacción- Carlos Hernández pide que ya no le envíen temas relacionados a la presentadora Keyla Sánchez.

El futbolista Carlos Hernández solicitó mediante sus redes sociales que ya no le estén enviando mensajes o publicaciones en relación a la mamá de su hijo.

Además, aprovechó la situación para esclarecer que la única relación que lo une a la presentadora es por ser la madre de su hijo.

«Buenas tardes, a todas la personas que en mandan pantallazos, me etiquetan y me escriben sobre Keyla, quiero decirles que yo desde hace tiempo no tengo relación sentimental con ella. La he apoyado en diferentes situaciones de su vida, la respeto como madre de mi hijo que es el único vínculo que tenemos solo busco el beneficio y respeto para él lo demás no es de mi interés»., escribió el ex jugador de Cartagines en la publicación.

De esta manera, Hernández deja en claro que solo ha estado apoyando a la presentadora desde un vínculo de amistad y bienestar para el hijo que tienen en común.