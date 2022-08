Señala que en casos de eventos naturales o la aparición de otras pandemias tomarían las medidas que sean necesarias.

Redacción – Rodrigo Chaves anunció este miércoles el levantamiento del estado de emergencia impuesto a raíz de la pandemia del Covid-19.

Decisión que asegura no es tomada de manera impulsiva y que tampoco se trata de un antojo de su administración.

Inclusive, el mandatario asegura que el cambio está basado en lo indicado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Autoridad que tendría una serie de aspectos que respaldarían el cambio anunciado por el presidente este miércoles.

Medida que consiste en traerse abajo el decreto ejecutivo 4.227 que trata sobre el estado de emergencia por la pandemia.

No obstante, el ocupante de la silla presidencial deja en claro que en algún evento natural, o en caso de otra pandemia, su administración tomaría las medidas que sean necesarias para salvaguardar a la población en general.

«Costa Rica hay excelentes profesionales, Costa Rica necesita volver a la normalidad y eso es lo que estamos haciendo, no es un antojo, no es una decisión impulsiva, la Comisión Nacional de Emergencias se reúne, ve los criterios fácticos, empíricos en el sentido de evidencia y dice que ya aquí no se justifica mantener el decreto 4.227 de una situación de emergencia cuando no existe una situación de emergencia, si hubiese necesidad por un terremoto, un evento natural, incluyendo posibles otras pandemias inmediatamente actuaremos», declaró el líder del Poder Ejecutivo.