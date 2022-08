Coito felicitó a Suárez por su decisión

Redacción – El técnico uruguayo del León, Fabián Coito, considera correcta decisión de Luis Fernando Suárez por tener a Bryan Ruiz fijo en la lista de Costa Rica en el Mundial de Catar 2022, que será el punto final de la carrera deportiva del Capi.

Coito considera a Ruiz como un jugador de mucha calidad y muy importante para el país, por lo que no dudó de catalogar de correcta la decisión de llevar al volante de 37 años a la Copa del Mundo de la FIFA.

Desde la óptica del timonel charrúa poder contribuir para que el líder tico vaya a la cita universal lo emociona, por eso respeta las declaraciones de Suárez, que dejó claro que por su gran carrera y aporte al país llevará al número 10 al Mundial.

Ni Keylor Navas, Celso Borges o Joel Campbell tienen el campo fijo en el avión de la Tricolor, ya que a falta de un poco menos de tres meses para el inicio de la justa global, solo el número 10 estará en Medio Oriente para representar al país.

Fabián Coito señala también que esa preparación del Capi y otros jugadores manudos con chances de ir al Mundial hará que La Liga se potencie en su nivel.

«Me parece correcto su decisión en la Selección Nacional, pero no tengo otra opinión que esa. Bryan Ruiz es un jugador de mucha calidad, muy importante y con una gran historia, Suárez que lo conoce bastante más que yo, por algo dijo lo que dijo, por supuesto con todos y no solo con Bryan sino que con todos, podamos colaborar para que tengan esa linda experiencia de jugar un Mundial, es realmente muy bueno para nosotros, en la medida para que un futbolista se prepara para un Mundial el rendimiento en La Liga también va ser muy bueno», afirmó Fabián Coito.