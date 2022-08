Redacción- El cuadro herediano logró pasar a cuartos de final, al derrotar al Pacific en una tanda de penales dramática en la que Esteban Alvarado logró ser el héroe de la noche al tapar un penal y así avanzar a la próxima fase de la Liga de Concacaf.

Se salvó Pacific, luego de que Jefferson Brenes sacará un remate de cabeza que salió desviado de la portería defendida por Callum Irving en tres minutos de la primera parte.

Se volvió a salvar Pacific FC, luego de que Anthony Contreras sacará un remate raso que terminó en las manos del portero Callum Irving en 15 minutos del primer tiempo.

Transcurridos, los primeros 25 minutos del primer tiempo los florenses fueron los que tuvieron la iniciativa de buscar el partido, pero sin mucha efectividad donde la zona defensiva canadiense fue un punto alto en cada ataque rojiamarillo.

Se marchó expulsado Jamar Dixon, ya que el defensor del Pacific FC le asestó un codazo en la cara de Anthony Contreras y el árbitro central le mostró la cartulina roja directa en 54 minutos de la parte complementaria.

La que falló Anthony Contreras, el delantero herediano sacó un remate luego de la gran asistencia de Gerson Torres y el jugador Sean Young se barrió para desviar el balón al tiro de esquina en 57 minutos del segundo tiempo.

Se salvó Herediano, luego de un gran contragolpe por parte del cuadro canadiense, el portero Esteban Alvarado logró desviar con el pie el potente remate de Marco Bustos en 70 minutos del complemento.

A pesar de que el club canadiense esta con 10 jugadores, los del Pacific FC siguen jugando como si estuvieran 11 contra 11 donde poco a poco han ido encimando al cuadro florense que ha soportado con el gol anotado en suelo canadiense.

Esteban Alvarado se convierte en héroe, luego de que el arquero florense logrará desviar el remate de Bustos y así evitar el tanto que ponía la paridad en el marcador global en 87 minutos del complemento.

Cayó el empate del Pacific FC al 89 del complemento, luego de que Dos Santos sacará un potente remate que terminó en el fondo de las redes de la portería de Esteban Alvarado y así decretar el 1-1 en el marcador global y así alargar a los penales.

🕐 89’ GOOOOOAAAALLLL

It’s @dos_gianni!!!!!!

He picks up the loose ball just outside the box and fires a quick shot on goal that goes in!!!

WHAT A GOAL!!!!!

Pacific FC 1-0 C.S. Herediano#ForTheIsle | #PacificFC | #SCL22 | #PACvCSH

— Pacific FC (@Pacificfccpl) August 24, 2022