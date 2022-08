Jiménez es punto alto del gran momento porteño

Redacción – No hay dudas que Puntarenas ha dado de que hablar en su vuelta a primera tras ocho años de espera y entre ese gran momento del club resalta la figura de Guido Jiménez, arquero que pasó de estar dos meses sin jugar a brillar en el PFC.

Jiménez está en el cuadro naranja desde hace un año, cuando estampó su firma cuando los Tiburones del Pacífico estaba en la Liga de Ascenso, donde arribó luego de haber salido del club donde se formó y debutó en primera división: Pérez Zeledón.

Dejar las filas de los Guerreros del Sur le pasó la factura al portero de 25 años, que con dicho club disputó 22 partidos en la división de honor, pero a mitad del 2021 no le renovaron más su ligamen y por eso tuve que hacerse a un lado.

Este arquero vivió ratos difíciles, ya que pasó dos meses sin equipo, aunque sostiene que no le preocupaba quedarse sin jugar un torneo, Guido siempre buscó opciones, de las cuáles se le presentaron dos: una en Barrio México y otra del PFC.

La oferta de Puntarenas fue la que enamoró al guardameta, que recibió una llamada telefónica de Horacio Esquivel, ex-técnico porteño que confío en sus condiciones, las cuáles desde su arribo lo han llevado a batallar arduamente con Randall Aguinaga.

Lea también: Asdrúbal Gibbons revela que famoso exfutbolista lo ayudó a perfeccionar sus penales

Esquivel confío en las condiciones de Jiménez, que a base de un arduo trabajo fue clave en el ascenso del PFC, gracias a extraordinarias intervenciones que las ha mantenido en primera, donde suma 630 minutos en siete juegos, donde se ha lucido con 22 atajadas.

Adueñarse del arco del equipo que marcha líder e invicto del Grupo B del Apertura no es sencillo y en medio de esa algarabía, Guido Jiménez contó detalles de como se dio su llegada a Puntarenas, un equipo donde se topó con un gran plantel con sed de revancha.

«Yo salí de Pérez Zeledón y estuvo estuve dos meses sin jugar, en ese tiempo estaba tranquilo en mi casa y no estaba haciendo nada, de ahí recibí la llamada de Horacio Esquivel y decidí venirme, me intereso el proyecto del PFC, habían buenos jugadores y sabía que podíamos lograr algo importante.

En ese tiempo que estuve sin equipo estaba tranquilo y si me quedaba sin jugar seis meses, no me preocupaba mucho. De igual manera estaba buscando opciones, tuve una opción de ir al Barrio México, pero preferí Puntarenas y fue la mejor decisión. Acá me encontré grandes jugadores que querían una revancha y teníamos la capacidad, hemos demostrado que todos tenemos para volver a primera división y por dicha se hizo con un gran equipo como Puntarenas FC», afirmó Guido Jiménez.