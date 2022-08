PFC es líder del Grupo B con 17 puntos

Redacción – Puntarenas FC vive un gran momento en el Apertura 2022 y Asdrúbal Gibbons se ha convertido en pieza clave de ese imparable cuadro porteño, gracias a que es el mariscal de la zaga naranja, que tiene en el defensor un hombre de confianza.

Gibbons además de ser fundamental en la línea defensiva, el jugador de 35 años se ha convertido en el penalero por excelencia del PFC, gracias a su enorme seguridad y prestancia a la hora de ejecutar un disparo desde los once pasos.

En lo que va del certamen ya registra tres goles y los mismos han sido de penal, gracias a grandes ejecuciones ante San Carlos, Grecia y Cartaginés, que han sido las víctimas del defensor que con su número 12 en su espalda le da alegrías a los porteños.

¡Se va a caer la Olla! Gibbons parte el marco en dos con ese remate

Incluso, ya sus compañeros saben que cuando Gibbons ejecuta un penal muy probablemente sea gol, gracias a su potencia y efectividad para tirarlos, debido que ya tiene más de un año en el PFC y solo ha fallado dos penales cuando estaban en segunda.

Todo eso demuestra que Gibbons es el terror de los porteros rivales desde el manchón blanco, ya que desde que el zaguero estaba en Pérez Zeledón siempre fue penalero, gracias a los consejos de José Carlos Cancela, ex-futbolista uruguayo.

«Pepe» Cancela es recordado por su paso por Saprissa y Herediano, pero desde el 2015 se retiró y se ha pasado por diferentes cuerpos técnicos, uno de esos fue en Pérez Zeledón donde hacia extras con Asdrúbal, quién aprendió de gran forma gracias al charrúa.

«Tengo años de que me han dado la confianza en los equipos que he estado y este equipo no es la excepción, desde que llegue acá a Puntarenas he tirado casi todos los penales la verdad y ante Cartaginés me asusté un poco porque vi que el balón se elevó un poco y claramente me asuste (risas) yo traté de colocarlo y por dicha se concretó el gol.

Tengo un amigo que es muy bueno para los tiros libres y penales, que es José Carlos «Pepe» Cancela, que fue mi entrenador personal cuando estaba en Pérez Zeledón, siempre me quedaba con él haciendo extras y la verdad que muy agradecido con él, Pepe siempre me decía que practicáramos y me enseñó muchísimo, me agarré de él y por dicha me consolidado como un buen penalero y espero seguir así en beneficio del Puntarenas FC, que gracias a Dios siempre me han apoyado», afirmó Gibbons a AMPrensa.com.