Guzmán pide a los árbitros que no lo juzguen por su pasado

Redacción – El aguerrido volante morado, David Guzmán, afirma que los árbitros lo condicionan en los partidos, debido que siempre que lo ven lo advierten o de inmediato lo amonestan, lo cuál disgusta bastante al referente del Saprissa.

Guzmán pide a los referís que no lo juzguen por su pasado, ya que todos los partidos son diferentes y sumado a que el futbolista de 32 años se ha puesto como meta recibir menos tarjetas de lo usual en el Torneo de Apertura 2022.

Para el mediocampista del Monstruo, ante Puntarenas FC fue víctima de cuestionamientos, debido que el árbitro central William Matuz lo advirtió desde que entró a la cancha en el segundo tiempo, lo cuál generó el disgusto de Guzmán.

David Guzmán conversó con AMPrensa.com y señala que no puede reclamar porque de inmediato le muestran la cartulina amarilla o hasta lo pueden expulsar.

«Ante Puntarenas FC, la primera bola que ni había tocado lo primero que me dice el central William Mattuz es vamos a ver, usted no me va complicar el partido. Entonces, creo que ya lo había dicho, lo que yo haya hecho en mi carrera creo que ya es pasado, todos los partidos son distintos. Los árbitros me condicionan, dicen es Guzmán y de inmediato me amonestan. Yo le dije en una jugada que pitara una falta contra Kendall Waston tras una falta de un rival, que la pitara igual y como era yo el que reclamó, es muy fácil hacer eso para David Guzmán», afirmó David Guzmán en charla con AMPrensa.com.

Para el volante este torneo ha sido especial, gracias a que llegó a 300 partidos oficiales con los colores del Monstruo, que ante el PFC le rindió un tributo al jugador.