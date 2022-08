¿Qué opina de ver al fotógrafo en la pista de baile?

Redacción– Eloy Mora fue sorprendido mientras disfrutaba este domingo de la novena gala de Dancing with the Stars.

El fotógrafo visitó el programa acompañado de su novia y de la mejor amiga de su novia que quería asistir a una gala, su visita fue inesperada y en “El Ojo de Dancing” no dudaron en preguntarle si se animaría a participar.

“Aprendí en el colegio y se alguito, pero no me veo… Bueno al rato me como la bronca”, mencionó Mora

¿Será que en un futuro el fotógrafo se animará a participar y demostrar todo lo que sabe sobre baile?