Brumosos suma dos empates y dos caídas en el torneo

La Cueva – El técnico del Campeón Nacional, Geiner Segura, afirma que le agrada el carácter que le están sacando al Cartaginés, ya que así fueron campeones el torneo pasado, por eso confía en el resurgir de su equipo en el certamen.

Los de la Vieja Metrópoli rescataron un punto tras empatar 1-1 en Tibás, luego de un accidentado compromiso donde terminaron con ocho jugadores tras las expulsiones a Marco Ureña, Marcel Hernández y Luis Ronaldo Araya.

Pese a estas expulsiones en el segundo tiempo, el campeón mostró jerarquía para poder rescatar al menos un punto en Tibás, lo cuál ilusiona a Segura que pese a todavía no conocer la victoria en cuatro fechas, el timonel está satisfecho con la garra de su nómina.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y dice que le gustó carácter mostrado por sus jugadores en la casa del Saprissa, ya que fue así como fueron campeones.

«No vamos a poner excusas y creo que los puntos hablan por si solos, creo que desearíamos estar con más puntos, pero tuvimos dos juegos en casa que no empezamos bien, primero que esos dos empates por como se dieron, el equipo ha hecho un gran esfuerzo, uno se inquieta de todo, pero viendo el esfuerzo de mis muchachos me deja tranquilo por las circunstancias que se han dado.

Tenemos que ajustar el plantel, la respuesta no la tengo yo porque son principios circunstanciales que uno no maneja. Este equipo está luchando mucho, me agrada mucho el carácter que no están sacando, porque así fuimos campeones el torneo pasado, el cuál ganamos sin polémica y siento que está forjando un carácter, sobre todo por como se dio todo ante Saprissa», afirmó Geiner Segura.

Tras la igualdad en San Juan de Tibás, Cartaginés llegó a seis partidos sin perder ante los morados, lo cuál demuestra que le tienen la medida puesta a los saprissistas.