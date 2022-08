Redacción- El delantero costarricense, Luis Díaz brindó una gran asistencia en el empate del Columbus Crew y Atlanta United con marcador de 2-2, donde la escuadra del tico marcha en séptimos con 35 puntos en 25 partidos jugados.

Llegó el primer gol del Atlanta, apareció el argentino Sebastián Sosa que sacó un gran remate de larga distancia que dejó sin posibilidades al portero del Columbus Eloy Room en 21 minutos del primer tiempo.

El empate del Columbus Crew llegó en los pies de Juan Camilo Hernández, luego de la gran asistencia que brindó Luis Díaz y el delantero colombiano logró sacar un remate al frente del arquero Rocco Ríos en 65 minutos de la parte complementaria.

A beautiful team move and Cucho finishes it off 🙌#Crew96 | 1-1 pic.twitter.com/T5OxXLQ41U

— The Crew (@ColumbusCrew) August 22, 2022