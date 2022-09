Bolaños ha tenido poco protagonismo en el torneo

Redacción – El veterano volante morado, Christian Bolaños, afirma que su mente todavía no pasa la fecha de su retiro de las canchas, a pesar de que ahora goza de poco protagonismo en el equipo más ganador del país por causa de una lesión.

Bolaños está en proceso de recuperación de su dolencia, que lo ha tenido lejos del plantel comandado por Jeaustin Campos, debido que está tomando los cuidados necesarios para poder volver al 100% y por eso sigue ejercicios de readaptación.

Pese a su inactividad, el volante de 38 años está tranquilo en Saprissa debido que aún tiene contrato hasta diciembre del 2023, por lo que sabe que su futuro seguirá estando en el equipo de sus amores, donde ha gozado de poco protagonismo en el Apertura 2022.

En el actual certamen solo registra un total 123 minutos en cuatro partidos, lo cuál ha hecho que el mediocampista esté con ascias por volver más fuerte y así ayudar al Monstruo, que ya registra seis victorias al hilo en el torneo nacional.

Christian Bolaños habló con FUTV y afirma que le gusta competir, por lo que espera volver pronto a las canchas para seguir brillando con Saprissa, ya que aún no ve la fecha de su adiós definitivo de los terrenos de juego.

«Me queda año y medio de contrato, esa es la realidad y todavía me siento muy bien, he sido un jugador bendecido que no ha tenido muchas lesiones, obviamente las capacidades para entrenar y seguir disfrutando esto que me apasiona tantísimo, todavía no veo la fecha de ver cuando me voy a retirar, creo que ese momento llega solo y he visto colegas que han tomando la decisión, pero al final uno tiene que sacarle el jugo lo más que pueda, obviamente a mí me gusta competir y todos los años que he estado en Saprissa es lo que he intentado hacer y todo ha salido bien, en mi mente todavía no pasa la fecha del retiro», afirmó Bolaños a FUTV.