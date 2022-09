Brumosos suman dos victorias seguidas en el torneo

Redacción – El mediático entrenador del Cartaginés, Geiner Segura, afirma que en el Cartaginés mantienen la fe intacta de clasificar, por lo que ven todos los partidos que faltan de la fase regular como auténticas finales.

Los campeones nacionales han revivido la ilusión tras sumar dos victorias al hilo en el Estadio Fello Meza ante Pérez Zeledón y San Carlos, por lo que se ponen como objetivo pelear con todo por la clasificación.

La escuadra de la Vieja Metrópoli ya no tiene margen de error, por eso en el cuadro brumoso van a luchar hasta el final, con la única intensión de no depender de los demás equipos de la máxima categoría y así poder más aspiraciones.

Cartaginés contabiliza 12 puntos en el cuarto puesto del Grupo B. Es por ello, que de cara al duelo ante Herediano del próximo 11 de septiembre a las 5:00 pm, los blanquiazules buscarán quitarle el invicto a los florenses y así dar un golpe de autoridad.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y afirma que hay rivales que están haciendo un gran trabajo, por eso deben centrarse en realizar un trabajo de punto fino.

«Nosotros vamos a luchar hasta el final, tener dos juegos ganados en casa y los números nos van a ir diciendo que podemos ganar, nosotros no vamos a depender de los demás, si hacemos lo nuestro primero y después ver si nos alcanza para clasificar, vamos a luchar por la clasificación y los números no soy de andar haciendo números, uno dice que hay rivales muy importantes que están haciendo las cosas bien, Herediano muy sólido en su posición y este campeonato por lo rápido que es debemos ver como sacamos puntos y matemática necesaria para poder clasificar, no vamos a renunciar hasta el final, todos los partidos que faltan serán finales para el Cartaginés«, afirmó Geiner Segura.