Morados tienen la mentalidad de cazar al Herediano

Redacción – El técnico del Saprissa, Jeaustin Campos, advierte a Alajuelense previo al Clásico Nacional 340 de la historia, donde deja claro que los morados buscarán ganar a como de lugar, con el fin de acortar puntos con el líder del torneo, Herediano.

Campos afirma que la prioridad del Monstruo es sacar la tarea ante el León y así empezar la caza hacia el Team, que marcha como líder e invicto del certamen.

Los morados buscarán derribar a su odiado rival y de esa forma dejarlos atrás en la tabla para así mentalizarse en alcanzar al equipo que nació grande, que es primero con 26 puntos, mientras que Saprissa y Alajuelense registran 20 unidades.

Sin dudas, que el Clásico Nacional de este próximo 10 de septiembre a las 6:00 pm en La Catedral como el escenario, pinta para ser un juego debido que los morados llegan con cinco victorias al hilo en el certamen de Apertura 2022.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y le resta importancia a su paternidad ante el León, con el afán de concentrarse en cosechar el triunfo ante La Liga y así poder dar un golpe de autoridad en busca de pintar de morado y blanco la cima.

«Siguen siendo números, no solo yo porque hace mucho no dirigía un Clásico hasta hace unos meses, creo que Saprissa ha tenido a nivel de partidos y ahí están las estadísticas, alguna supremacía pero eso no es un indicador para nosotros. La Liga es un rival directo para el liderato general, por más récord que pueda tener eso queda en el papel, lo importante que nos debe focalizar es que es un rival que tiene los mismos puntos y por eso primero, hay que ganar, el Clásico Nacional se gana, vamos tratar de acortar puntos con el líder, tratar de separarnos de Alajuela, que tiene los mismos puntos y veremos si las estadísticas se sigan engrosando, pero ahora hay otras cosas que para nosotros son realidad», afirmó Jeaustin Campos.