Redacción- Tras su primer gol, Jewison Bennette recibe una lluvia de elogios al darle el empate agónico al Sunderland, que se mantiene en los puestos altos de la clasificación de la EFL Championship.

Jewison entró al minuto 72 del complemento, ante el Watford donde con algunas jugadas de mano a mano y varias asociaciones con sus compañeros empezaron a generar más peligro para el cuadro de los Hornets.

En el epílogo del juego, Bennette apareció solo para recibir un rebote en el área y así poder vencer a Daniel Bachmann y marcar su primer gol de la temporada.

Esta anotación sirvió para que todos los aficionados de los Black Cats empezarán a llenar de elogios al talentoso extremo, donde algunos comentarios indican que deberían ponerle una clausula de recisión de 100 millones libras esterlinas.

I hope we got £100 mill clause in his contract Jewison bennette looks the real deal #SAFC

— Arnott,Rowell and Elliot (@safcftm2015) September 17, 2022