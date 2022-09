Redacción- El joven extremo tico, Jewison Bennette logró darle el empate al Sunderland, al poder anotar al 87 del complemento y así anotar su primer gol en la EFL Championship.

El Watford abrió el marcador al minuto 34 de la primera parte en pies de Kenan Davis, que logró vencer al portero Anthony Patterson y así adelantar a los locales.

Seguidamente, al final del primer tiempo Aji Alese logró empatar el marcador para el Sunderland, al meter un cabezazo y así vencer al arquero Daniel Bachmann en 45 minutos del primer tiempo.

En la parte complementaria, Los Hornets lograron aumentar su ventaja con un autogol de Luke O´Nien a los 62 minutos de la segunda parte.

Jewison Bennette entró al minuto 72, remplazando a Jack Clarke el cuál le habían anulado una anotación minutos antes de salir.

Debutó en las redes Bennette, el extremo tico aprovechará una serie de rebotes y sacar un remate que venció a Daniel Bachmann y así empatar el juego agónicamente al minuto 87 de la segunda parte.

88' YES!!!

Jewison Bennette fires home in front of the Red and White Army and we're level!

[2-2]#SAFC | #WATSUN https://t.co/24w9t3xUF1

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 17, 2022