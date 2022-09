Asegura que desde hace unos meses sintió que estaba perdiendo la visión

Redacción– El actor, Gustavo Rojas después de meses, luego de recuperarse de una operación de emergencia por un desprendimiento de la retina del ojo izquierdo, empezó a notar algunos síntomas que lo preocuparon y lo llevaron a buscar ayuda medica nuevamente.

“Desde hace un mes para acá empecé a sentir que se me estaba yendo la visión, no estaba viendo realmente, todo era concentrado en el ojo derecho, y me dije: ¡Caramba, esto no está bien!”, aseguró el locutor a “De Boca en aboca”.

Además, mencionó que no es posible para él manejar de noche a raíz de la poca visión que presentaba.

El actor asegura que el problema en los ojos viene desde niño, ya que a temprana edad empezó a sufrir distintas enfermedades como estrabismo, miopía, cataratas y desprendimientos de retina.