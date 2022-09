Lo acusa de ser una mala persona

Redacción– Anteriormente se dio a conocer que el dominicano Destino Positivo había encontrado el amor de su vida en tierras ticas, ya que se le había visto bien enamorado de la modelo Paola Quirós, tanto así que con una celebración privada, ambos dieron el sí, frente al altar.

Sin embargo, el medio «La Roncha» dio a conocer unas imágenes donde la modelo acusaba al creador de contenido, de ser una persona mala y de haber secuestrado su Instagram personal luego de publicar una fotografía de su boda.

«Destino Positivo es una persona mala. A mi me tenía cohibida me acaba de eliminar mi cuenta de Instagram solamente porque me tiene escondida en redes y yo lo iba a declarar», agregó la modelo en su cuenta de Facebook.

La publicación se llenó de comentarios de personas dando su punto de vista sobre el tema, entre los comentarios se pueden ver diferentes como; «Destino desde que bailó en Dancing le conocimos su verdadera personalidad, arrogante y amargado», «Ojalá encuentres el amor verdadero»…