Redacción- La Policía de Tránsito continúa su plan operativo para las celebraciones de las fechas patrias que inició el día de ayer.

No obstante, por primera vez la Policía de Tránsito tendrá que asumir un reto adicional a la colaboración en los desfiles y es que, con el traslado de algunos feriados para el lunes siguiente, como lo es el del 15 de setiembre.

Por lo que, tendrán que prestar todavía más atención a la protección de los niños, jóvenes y educadores.

“Si bien en el 2021 el feriado se trasladó, no se realizaron desfiles, así que será la primera vez que tendremos esta coyuntura, y será un reto nuevo el lograr desplazamientos expeditos hacia los trabajos, principalmente en la mañana del 15 de setiembre, al tiempo que se cierran varias arterias en San José y de las cabeceras de provincia, para los desfiles. En ese sentido, instamos, como intuimos que lo harán muchos padres de familia, a sacar el día libre y así no tener que trasladarse con algunas vías cerradas hacia su sitio de labores”, comentó Alexander Solano Quirós, Director de la Policía de Tránsito.

Para hoy 14 de setiembre, a las 4:00 p.m. coordinarán el paso transversal sobre Paseo Colón y el cierre de la Avenida Segunda y en el entorno del Parque Central josefino.

Asimismo controlarán el paso transversal en la fuente de la Hispanidad, en la Iglesia de Montes de Oca, Curridabat, Tres Ríos y la antigua Galera.

También harán pasos transversales en la Avenida 0 de Cartago y vigilarán el perímetro del parque central de esa provincia.

Además de este trabajo especial de escolta, la Policía de Tránsito ejecutará labores de colaboración en las diferentes comunidades del país, a propósito del desfile de faroles y en los desfiles del propio Día de la Independencia.

Para mañana 15 de setiembre tendrá lugar un operativo especial para aislar el sector del Parque Nacional, a propósito del acto oficial que se realizará en ese lugar con la presencia del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, después de las 7 am.

Los cierres del perímetro iniciarán a las 5 am, un aspecto a considerar para quienes ingresan a la capital a trabajar, principalmente provenientes de Guadalupe y Coronado.

El cierre en los alrededores de ese parque irá desde la Calle 15 (Costado Oeste del Parque Nacional) hasta la calle 23 (la calle que pasa frente al Cine Magaly). De Sur a Norte el cierre irá de Avenida 0, es decir, Cuesta de Moras, hasta Avenida 7, que es la vía que pasa detrás del Instituto Nacional de Seguros y frente al Hospital Calderón Guardia.

Desde las 6:00 a.m. también se realizarán cierres y controles sobre la Avenida Segunda, a propósito del desfile que iniciará poco después de las 8 am, por lo que buscarán la manera de canalizar el tránsito de la mejor forma posible debido a que este día no será feriado.

Sin embargo, la Policía de Tránsito hace un llamado para quiénes tengan que ingresar a San José mañana, lo hagan más temprano que y eviten cierres.